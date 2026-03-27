DJI JAPANは、360度撮影に対応したカメラドローン「Avata 360」を4月から順次発売する。予約受付はすでに始まっている。価格は、機体単体が7万7330円。「DJI RC 2」付属モデルが11万6380円、「Fly Moreコンボ（DJI RC 2付属）」が15万9830円、「Motion Fly Moreコンボ」が16万2140円。 Avata 360は、1インチ相当センサーを採用した360度レンズを搭載し、8K/60fpsのHDR動画や1.2億画素の写真撮影が可能なドロ&