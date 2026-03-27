外野の3枠に誰を選ぶのか。開幕後も阿部監督の采配に注目だ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext注目された巨人の外野手争い。開幕オーダーには、左翼にキャベッジ、中堅に松本剛、右翼に中山礼都の名が書かれそうです。【動画】評価高まる！ドラ1竹丸和幸のピッチングシーン就任3年目を迎える阿部慎之助監督のもと、キャンプやオープン戦を通じて、3つのポジションを巡り、巨人の外野陣はハイレベルな競争を繰り広げてきました。