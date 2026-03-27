「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）智弁学園が８点ビハインドを五回までにひっくり返し、センバツ史上最大の逆転劇で優勝した２０１６年以来の４強進出。甲子園通算３０勝目を歴史的な１勝で飾った小坂将商監督は「もう開き直って、序盤だったので。１点ずつ返せば球場の流れが変わる。それを選手たちに伝えた」と語った。序盤は重苦しいムードが漂った。秋の公式戦で登板がなかっ