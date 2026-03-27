イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、約3年ぶりに招集したDFベン・ホワイト（アーセナル）について言及した。イギリスメディア『BBC』などが伝えた。FIFAワールドカップ2026の出場を決めているイングランドは、3月のインターナショナルマッチウィークで親善試合を開催。ウルグアイ代表、そして日本代表をホームに迎える。トゥヘル監督にとって、W杯に向けた最後の選手の見極めの場となる中で大量35名を招集。一