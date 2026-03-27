「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）花咲徳栄が二回までに大量８点リードを奪うも２桁失点で逆転負け。センバツ史上最大の逆転負けに選手たちはぼうぜんと立ち尽くした。智弁学園が昨秋の公式戦で登板機会がなかった田川を先発マウンドに上げてきたが、冷静に対処した。１死から連続四球と安打で１死満塁の好機を作ると、奥野が先制適時打を放った。さらに押し出し四球を選んで田川