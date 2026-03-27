◆ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ２０２５／２６▽準々決勝日テレ東京Ｖ―スタリオン・ラグナ（フィリピン）（２８日・味の素スタジアム）女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖが２７日、ＡＷＣＬ準々決勝のスタリオン・ラグナ戦に向けて前日練習と会見を行った。ミャンマーで集中開催となったグループステージを２勝１分けの首位で突破し、準々決勝からは一発勝負となる。悲願のアジア王者に向けて、楠瀬直木監督は「