スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、強い決意を自身のインスタグラム綴った。守田は流通経済大学から川崎フロンターレに加入しプロキャリアをスタート。2021年1月にサンタ・クララへと完全移籍しヨーロッパでのキャリアをスタートさせると、2022年7月にスポルティングへと移籍。ポルトガルの名門クラブで中心選手としてプレーを続け、ここまで公式戦154試合に出場し10得点を記録している。ケガやコンディション