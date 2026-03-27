長野県泰阜村が作成した、村民の顔写真を使ったモザイクアート＝2月、泰阜村役場長野県泰阜村が2025年、村発足150周年の記念事業として、全村民約1400人の顔写真を使ったモザイクアート作りに挑戦した。職員4人が村内を駆け回った結果、集まったのは2割に当たる約300人分だった。担当者は、全村民分を集められず悔しがるが「絆を示すことができた」と手応えも語る。村は県南部に位置する農山村で、65歳以上の高齢者が4割を占め