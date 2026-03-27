歌手の嘉門タツオが２７日、大阪市内で毎年恒例の公演「嘉門タツオ２０２６春明るい未来へギャハハハハ！」大阪公演（４月５日・なんばＨａｔｃｈ）に向けた取材会を行った。公演については「ＷＢＣや日米の外交問題、政治経済、スポーツなど、その当日、現在面白いと思えることのパッケージもあるし、新曲もあって非常に中身の濃い、意味のあるものになると思います」と胸を張った。大阪では最近、奈良からとみられる鹿が迷