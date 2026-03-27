カスティーヨさんが安楽死の場所として選んだ病院には抗議団体の人々がつめかけた＝26日/Lorena Sopena/Europa Press/Getty Images（CNN）スペインで安楽死を望んだ25歳の女性が26日、苦難の連続だった生涯を終えた。体も心も苦痛にさいなまれていたノエリア・カスティーヨさんが安楽死を申請したのは2024年。それから20カ月の法廷闘争を経て、ようやく願いがかなえられた瞬間だった。「もう安らかに逝きたい。苦しみを止めたい。