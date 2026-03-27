FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨んだポーランド代表のFWロベルト・レヴァンドフスキが、アルバニア代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフが行われ、パスB・準決勝ではポーランドとアルバニアが対戦。共にグループ2位でプレーオフに回ることとなった中、パスBの勝者はFIFAワールドカップ2026で日本代表