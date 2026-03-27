女優高梨臨（37）が27日、都内で山本山「YMY」新ブランド発表会に登壇した。お茶の文化を創造する玉露ウェルネスブランド。4月8日からは二子玉川高島屋S．C．内に旗艦店をオープンする。夫の槙野智章氏（38）が、今季からJ2藤枝MYFCの監督に就任。休日の夫婦での過ごし方を問われると、「休みが重なったら必ず2人でゴルフに行く」と話しつつ、「今は夫が静岡にいる。毎週帰ってくるけど、帰ってきたら犬と公園に散歩に行ったり、朝