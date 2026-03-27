毎月の給与明細を見るたび、支給額から大きく差し引かれる「健康保険料」や「厚生年金保険料」を確認すると、複雑な気持ちになる会社員は多いのではないでしょうか。 「これだけ天引きされて手取りが減っているのに、病院に行けば自分たちは3割負担。後期高齢者は1割～2割負担なんて、優遇されすぎではないか。全員、病院の窓口負担は3割払うべきだ」 というような声が、現役世代を中心に徐々に大きくなりつつあり