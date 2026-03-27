入学祝いは、贈る相手との関係性や家庭の事情によって金額に差が出ることがあります。自分が贈った額よりも多くもらうと、「申し訳ない」と感じる人もいるのではないでしょうか。 本記事では、中学校の入学祝いの一般的な相場を確認しつつ、10万円や3万円という金額が適切かどうか、また贈与税がかかる可能性について解説します。 中学校の入学祝い、おじ・おばからの相場は？ 入学祝いの金額は、贈る側と受け取る側