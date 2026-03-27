自分の駐車場に見知らぬ車が停まっているのを発見したとき、怒りを感じるのは当然のことです。タイヤロックをかけたり、「罰金5万円を支払え」と書いた張り紙を貼ったりして、懲らしめたいと思うかもしれません。 しかし、過剰な制裁を加えていると、本来は被害者であるはずの土地所有者が、車の持ち主から逆に訴えられてしまう、という理不尽なトラブルに発展するおそれがあります。 本記事では、無断駐車に対して絶対