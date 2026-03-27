老齢年金を受け取りながら働く場合、「収入が増えると年金が減る」といった話を聞き、働き方を調整している人もいるかもしれません。特に、一定以上の収入がある場合には、「働くほど損になるのでは」と感じる場面もあるでしょう。 もっとも、「在職老齢年金」は単純に「働くと損」という仕組みではなく、収入水準や年金額によって影響の出方が異なります。本記事では、月収「50万円」程度のケースを例に、年金がどのよ