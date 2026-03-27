2026年4月から、公的医療保険料に上乗せして徴収される「子ども・子育て支援金制度」が始まります。子育て施策の財源確保を目的とした制度ですが、給与天引きによる手取りの減少を気にする声は少なくありません。 本記事では、年収500万円の会社員の夫とパートタイムで働く妻の世帯をモデルケースとして、毎月の給与から具体的にいくら引かれるのか、計算の仕組みと家計への影響を試算・解説します。 202