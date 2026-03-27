両親が還暦を超える頃になると、お金や健康についてつい心配になるという人もいるのではないでしょうか。 「貯金はない」「ずっと働くから大丈夫」と言われても、病気やけがで働けなくなったらどうするのか、不安に感じるかもしれません。 本記事では、65歳以上の夫婦世帯の平均支出や年金収入をもとにシミュレーションし、万一の場合に子どもが仕送りをする義務があるのか、頼れる公的制度とあわせて解説します。