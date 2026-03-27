スズキの「ジムニー ノマド」など、乗り出し価格（公道を走るために必要となる費用の総額）300万円以上の車を購入する際、年収450万円前後の人にとって月々のローン負担は大きな悩みでしょう。そこで検討したいのが、毎月の返済額を抑えやすい残価設定クレジット（残クレ）です。 一般的な自動車ローンと比べ、どれくらい安くなるのでしょうか。本記事では残クレと通常ローンの違いや、具体的な返済