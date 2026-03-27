【「ちいかわ×オリオンビール」第2弾】 4月17日10時 発売予定 価格：各2,090円 オリオンビールは、「ちいかわ」とコラボレーションした沖縄限定公式グッズの第2弾として、オリオンTシャツ着用のマスコットぬいぐるみを4月17日10時より販売する。場所はオリオンビール公式通販およびオリオンオフィシャルストア、ちいかわPOP UP STOREサンエー浦添西海