ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が26日より、ウェンディーズ・ファーストキッチンの商品公式PR大使就任や駅広告看板などへの掲載をかけたイベント「大人気! 『ウェンディーズ・ファーストキッチン』の商品公式PR大使になろう!」を開催している。「大人気! 『ウェンディーズ・ファーストキッチン』の商品公式PR大使になろう!」○豪華プライズを贈呈「大人気! 『ウェンディーズ・ファーストキッチン』の商品公式PR大使になろう!