【モデルプレス＝2026/03/27】4月18日に東京・代々木第一体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』より、スペシャルコンテンツが発表。また、山下美月ら追加出演者も決定した。【写真】「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」スペシャルステージは？◆「サバ缶、宇宙へ行く」などスペシャルステージ決定4月13日にスタートするフジテレビの新・月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』スペ