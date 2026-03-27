カバヤ食品は3月25日、菓子を付属しない“玩具事業”に本格参入すると発表した。創業80年を迎える節目の年に新事業として展開する。第一弾として、同社が日本国内で独占販売権を持つ世界的なミニカーブランド「マジョレット」のミニカーを展開する。4月11日から、玩具専門店「トイザらス」の50店舗で販売。また、自社運営の専用ECサイト「マジョレット公式オンラインショップ」を立ち上げ、4月13日からECサイトでも販売を開始する