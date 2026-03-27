香川県教育委員会の会見 香川県教育委員会は酒酔い運転で事故を起こした小学校教諭を免職にするなど、あわせて4人を27日付で懲戒処分しました。 懲戒免職処分を受けたのは、東かがわ市の小学校の47歳の男性教諭です。男性教諭は2025年11月、車を運転しながら缶チューハイ6本を飲み、さぬき市の県道で追突事故を起こしました。酒酔い運転の罪で起訴されています。 このほか、酒気帯び運転をした高松市の公立