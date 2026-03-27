【駿河屋：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム＋νガンダム用 LEDユニット」】 価格：81,400円 駿河屋にて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム＋νガンダム用 LEDユニット」の再入荷分が予約受付を実施している。 今回駿河屋の通販サイトにて再入荷予定分の本製品を対象に予約を受け付けており、3月27日13時20分ごろの時点で予約可能であることが確認できた。 なお購入制限として、1