フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）の新レギュラーに、とにかく明るい安村、KEY TO LIT、ぱーてぃーちゃん・信子の3組が決定した。【写真】かっこよすぎ！和装姿で鋭い視線のKEY TO LITまず水曜日の新レギュラーメンバーとして4月1日より登場するのが、お笑い芸人のとにかく明るい安村。各局のテレビバラエティーはもちろん、海外のオーディション番組に出場して注目を集めるなど、今や世界を股にかけ