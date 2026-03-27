【ロサンゼルス＝後藤香代】米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは２６日、およそ四半世紀にわたり米ロサンゼルス・ハリウッドの「ドルビー・シアター」で行ってきた授賞式について、２０２９年から市中心部ダウンタウンの「ピーコック・シアター」に会場を移すと発表した。新たな会場を選んだ理由として「技術的に高度なライブパフォーマンスの実績」などを挙げた。１９２９年の第１回授賞式は「ハリウッド・ル