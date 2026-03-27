智弁学園１２―８花咲徳栄（準々決勝＝２７日）智弁学園（奈良）が最大８点差をひっくり返した。一回に６失点、二回に２失点して大差を追う展開となったが、先発全員安打で二〜六回に毎回得点を重ね、打ち勝った。花咲徳栄（埼玉）は相手エース杉本がマウンドに上がった三回以降は打線が抑えられ、追加点が遠かった。