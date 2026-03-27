今後発行されるアメリカの全てのドル紙幣に、トランプ大統領の署名が刻印されることになりました。現職大統領の署名が紙幣に入るのは初めてです。アメリカ財務省は26日、「建国250周年を記念し、今後発行される全ての紙幣にトランプ大統領の署名が刻印されることになる」と発表しました。現職大統領の署名が紙幣に掲載されるのは初めてで、ベッセント財務長官は「偉大な国とトランプ大統領の歴史的な功績を称えるのにこれほど強力