MLBでは続々と各球団の開幕戦がスタート。日本時間27日にはドジャースの開幕戦が行われました。試合前には開幕セレモニーも実施。グラウンドにはブルーカーペットが敷かれ、選手たちが名前のコールに合わせて登場しました。通常のユニホームとは少し違う、随所に金色が施された特別ユニホームに身を包んだ選手たち。姿を見せると、その度に球場中が歓声で包まれました。ミゲル・ロハス選手とフレディ・フリーマン選手は、このコー