海南自由貿易港は3月27日、貨物の移出入をすべて輸出入とみなして、税関が監督管理する「封関運営」の開始から100日を迎えました。海南自由貿易港「封関運営」100日の記者会見で、国際商業会議所（ICC）執行理事会のホルガー・ビンマン（Holger Bingmann）副会長は「不確実性に満ちた時代において、開放は弱点ではなく、戦略的な強大な実力だ」と述べ、昨年12月18日に全島の「封関運営」が始まって以来、海南省は技術や物流などの