4つの言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、お祝いに欠かせない伝統的な食事から、物理的・心理的な距離を作る言葉、さらに社会的な不正を明るみに出す用語まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。せ□