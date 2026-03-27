大幅マイナーチェンジで魅力アップしたオールラウンダー！2025年12月、三菱自動車は主力ミニバン「デリカD：5」の大幅マイナーチェンジを発表し、2026年1月9日より販売を開始しています。CMでは「歴代最強」とうたう新型デリカD：5ですが、どのようなモデルなのでしょうか。初代デリカは1968年に登場。車名の「デリカ」は「デリバリーカー」に由来しています。当初はトラックのみでしたが、のちにワンボックスタイプを追加