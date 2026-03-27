コナミデジタルエンタテインメントは、KONAMI eスポーツ学院において、2027年度入校生より新たに「ストリーマークラス」を設けることを発表した。 【画像あり】カリキュラムや授業の様子 KONAMI eスポーツ学院は、第一学院高等学校eスポーツコースとしての学びを3年間提供するサポート校だ。これまで「プロゲーマークラス」「総合eスポーツクラス」の2クラスを