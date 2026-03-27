◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝智弁学園 12―8 花咲徳栄（2026年3月27日甲子園）智弁学園（奈良）が8点差をひっくり返して花咲徳栄（埼玉）に12―8で逆転勝ちし、優勝した16年以来10年ぶりにベスト4へ進出した。8点差逆転は選抜史上初で、夏を含めても97年の市立船橋（17―10文徳）、14年の大垣日大（12―10藤代）と並び甲子園史上最大タイの逆転劇。智弁学園は春夏通算50勝目で、29日の準決勝では中京大中京（