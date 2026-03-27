TBSの南後杏子アナウンサーが、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.』2026年5月号（東京ニュース通信社で新連載「となりのなんごちゃん」をスタートする。【写真たくさん】『好きな女性アナウンサー』初ランクインに驚く南後杏子アナと、泣いて喜ぶ田村真子アナ南後アナといえば、入社3年目にして、朝の情報番組『THE TIME,』や『王様のブランチ』などTBSの看板番組を多く担当し、“なんごちゃん”の愛称で視聴者から支持を集めてい