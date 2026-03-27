◇第98回選抜高校野球大会智弁学園１２―８花咲徳栄（2026年3月27日甲子園）大逆転負けを喫したが、花咲徳栄の大健闘とアルプス席の圧倒的な応援に、この日開幕戦を迎える西武ライオンズファンが感謝した。花咲徳栄は魔曲「サスケ」に加え、西武のチャンステーマである「チャンテ4」を中心に「フラッグ・トゥー・ビクトリー」など西武応援曲をさかんに演奏した。2年連続で交流戦の時期に花咲徳栄の吹奏楽部がベルーナ