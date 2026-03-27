お笑いコンビ「ぺこぱ」が27日、日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）を卒業した。レギュラーとして最後の出演となったこの日、同番組への感謝を語った。ぺこぱは2021年4月から約5年間金曜レギュラーとして出演。その前から同番組で前説を務めていた。松陰寺太勇はVTRで「前説をずっとやってて、番組自体には10年くらい関わらせてもらっている。いつか僕らもあのステージでやってやろうって思いながら