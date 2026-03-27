日本女子ソフトボールリーグ機構は２７日、プロ野球・オリックス、ヤクルトで外野手として活躍した坂口智隆さんが、新たに理事に選任されたことを発表した。２６日の定時社員総会で決議された。坂口氏は「引退後、懸命にプレーする選手たちに出会い、ソフトボールが持つ純粋な熱量に心を奪われました。私はこの競技の育ちではありません。ソフトボールの歴史の外にいた人間だからこそ、違った視点で新たな風を吹き込みたい。そ