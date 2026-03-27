「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が近影を公開し話題を呼んでいる。２７日までに更新した自身のインスタグラムにて「最近グレーしか着てない気がします」と一言つぶやくと、ニット帽やカーディガンがグレーで統一され、丸メガネがアクセントとなっているカジュアルなコーディネートを披露した。この投稿には「グレー似合ってる！」「なんでも似合うって凄すぎ」「かわゆい帽子」「顔小さいから、帽子おっきく見える」「メ