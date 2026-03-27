◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）花咲徳栄（埼玉）は、２回表までに８―０と大きくリードしながら智弁学園（奈良）に逆転負け。過去のセンバツでの最大得点差逆転負けの記録（７点）を上回る“大どんでん返し”で、初めての４強入りを逃した。＊＊＊花咲徳栄は昨秋の関東大会初戦・法政二戦で、春秋の関東大会では最大の９点差逆転勝ちの離れ業を見せ、今センバツ大会の出場に