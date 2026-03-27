歌手の嘉門タツオが２７日、大阪市内で毎年恒例の公演「嘉門タツオ２０２６春明るい未来へギャハハハハ！」大阪公演（４月５日・なんばＨａｔｃｈ）に向けた取材会を行った。昨年大阪で開催された大阪・関西万博に２７回も通い、大阪ヘルスケアパビリオンで１８ステージを行った。集めたピンバッジ４００個を衣装に付けると約４キロの重さに。「始まる前から絶対成功するって言ってたし、終わったらみんながロスになるのも分か