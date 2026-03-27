◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が阪神との開幕当日の２７日、東京ドームで早出ノックをスタートした。午後１時ごろから吉川内野守備兼走塁コーチのノックを受け、チーム一番乗りで汗を流した。俊足が武器の左打者で３年目の今季は春季キャンプ１軍スタート。オープン戦７打数３安打で打率４割２分９厘、チームトップタイの４盗塁とアピールに成功し、２４日