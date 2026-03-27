歌手の嘉門タツオが２７日、大阪市内で毎年恒例の公演「嘉門タツオ２０２６春明るい未来へギャハハハハ！」大阪公演（４月５日・なんばＨａｔｃｈ）に向けた取材会を行った。高市早苗首相とも知り合いの間柄で、ＹｏｕＴｕｂｅで「ゆけ！ゆけ！高市早苗！！」をアップしている。「総理になられてからは向こうも忙しいので、ショートメッセージとかでやりとりしています。たまたま大分にプライベートで行っている時に選挙の