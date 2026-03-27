【モデルプレス＝2026/03/27】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が3月22日、自身のInstagramを更新。へそ出しコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「破壊力すごい」ブラトップ姿で美ウエスト輝く◆aespaニンニン、美しいウエスト際立つ私服ショット公開ニンニンは、引き締まった美しいウエストが際立つブラトップとローライズのボトムスにファー付きのロ