日本勢が揃って精彩を欠いた。【もっと読む】フィギュアりくりゅうペアらに新たな試練 ロシア製“鉄の女”が目論む2030年仏アルプス五輪の大逆襲フィギュアスケートの世界選手権（プラハ）は日本時間26日、男子ショートプログラム（SP）を行い、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（22）が93.80点で6位、同銅の佐藤駿（22）は95.84点で4位と、いずれも出遅れ。三浦佳生（20）は71.05点で25位に沈み、24人で争う28日のフ