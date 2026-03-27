陸上自衛隊駒門駐屯地は、静岡･御殿場市内で自家用車を酒気帯び運転で物損事故を起こし“当て逃げ”した自衛官1人を懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのは駒門駐屯地の機甲教導連隊に所属する26歳の陸士長です。駒門駐屯地によりますと、この陸士長は、2024年1月に、御殿場市内で酒気帯びの状態で自家用車を運転し、一般車両に衝突し損傷させたうえ通報せず走り去ったとして検挙され、その後、罰金の略式命令を受け