◇ナ・リーグドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎え、投打がかみ合い逆転勝利で白星発進。3連覇に向けて好スタートを切った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷翔平投手（31）が贈った腕時計に言及した。大谷は開幕戦を迎え、ワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達に粋な贈り物を用意。ロッカーにグラ