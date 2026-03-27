◇ナ・リーグドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎え、投打がかみ合い逆転勝利で白星発進。3連覇に向けて好スタートを切った。デーブ・ロバーツ監督（53）は打線の粘りを評価した。打線は4回までわずか1安打に抑えられていたが、0─2の5回にマンシー、T・ヘルナンデスの連打で無死一、二塁の好機をつくると、パ