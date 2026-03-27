フィリピン軍は、南シナ海で中国の軍艦がフィリピン艦船の至近距離に接近する危険な操縦を行ったと発表しました。「挑発的な行為であり、国際規則に違反している」と非難しています。フィリピン軍は26日、中国と領有権を争う南シナ海の南沙諸島の海域で、中国軍のフリゲート艦が危険な操縦を行ったとして映像を公開しました。映像は25日に撮影されたもので、フィリピンが実効支配するパグアサ島付近を航行していたフィリピン艦船に